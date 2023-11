Maria Munoz et Pep Ramis – Double Infinite The Bluebird Call LES ABBESSES Catégorie d’Évènement: Paris Maria Munoz et Pep Ramis – Double Infinite The Bluebird Call LES ABBESSES, 2 décembre 2023, PARIS. Maria Munoz et Pep Ramis – Double Infinite The Bluebird Call LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. LES DEUX FONDATEURS DE MAL PELO ÉCRIVENT UN CHAPITRE BOULEVERSANT DE POÉSIE VISUELLE ET SCÉNIQUE.Ils ont fondé Mal Pelo en 1989 en signant leur premier duo, Quarere. Il a fallu attendre douze ans pour voir le couple catalan se retrouver sur le plateau, et jusqu’en 2015 pour Le Cinquième Hiver, une merveille d’épure et de profondeur poétique, philosophique, écologique… Aujourd’hui, ces virtuoses de la fragilité et musiciens du geste comparent à nouveau leurs infinis intimes en répondant à l’appel de l’oiseau bleu. Mais lequel? Trois musiciens sont là pour dialoguer avec son chant imaginaire, dans un nouvel hymne à la fragilité et la simplicité. Une œuvre de sagesse, un nouveau départ… Marta Izquierdo Munoz Marta Izquierdo Munoz Votre billet est ici LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris 28.6

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu LES ABBESSES
Adresse 31 rue des Abbesses
Ville PARIS
Departement Paris

