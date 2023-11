Stefan Vartejaru – La Danse (piano) LES ABBESSES Catégorie d’Évènement: Paris Stefan Vartejaru – La Danse (piano) LES ABBESSES, 26 novembre 2023, PARIS. Stefan Vartejaru – La Danse (piano) LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 14:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Titulaire de la plus haute distinction de l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, Stefan Vartejaru s’est déjà fait connaître sur de prestigieuses scènes à travers la France. Le Théâtre de la Ville lui offre l’opportunité de partager son travail avec le public parisien. Son récital est formé de grandes œuvres, selon la thématique de La Danse (des partitions valorisant les identités européennes). Stefan Vartejaru Stefan Vartejaru Votre billet est ici LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris 17.0

