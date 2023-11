Wen Hui – New Report on Giving Birth – Théâtre des Abbesses, Paris LES ABBESSES Catégorie d’Évènement: Paris Wen Hui – New Report on Giving Birth – Théâtre des Abbesses, Paris LES ABBESSES, 25 novembre 2023, PARIS. Wen Hui – New Report on Giving Birth – Théâtre des Abbesses, Paris LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 15:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. En 1999, Wen Hui crée Report on Giving Birth, poème chorégraphique à partir d’entretiens avec des femmes partageant leur expérience de l’accouchement. C’est alors l’ère de la politique stricte de l’enfant unique. Un quart de siècle plus tard, l’État continue à intervenir sur les choix des femmes, les sommant à présent de faire plus d’enfants. Aussi Wen Hui reprend-elle le sujet, comme symbole universel de la condition féminine, en tissant documents sonores et visuels, danse et échanges d’expériences entre femmes. Pour un dialogue actif, riche de situations vécues et d’émotions partagées. Wen Hui Wen Hui Votre billet est ici LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris 28.6

