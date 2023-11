Loup Barrow / Flute J. A. Jayant LES ABBESSES Catégorie d’Évènement: Paris Loup Barrow / Flute J. A. Jayant LES ABBESSES, 13 novembre 2023, PARIS. Loup Barrow / Flute J. A. Jayant LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. Crystal WindsLoup Barrow est un des rares musiciens à jouer du Cristal Baschet, cet instrument chromatique conçu par les frères Baschet en 1953. Constitué entre autres de tiges de verre que l’on caresse avec les doigts, ses ondes acoustiques, de manière éthérée, s’entremêlent avec les méandres aiguisés de la flûte bansuri. La virtuosité provocatrice du jeune flûtiste – Flute J. A. Jayant –, lui permet de décliner un hallucinant spectre sonore, en s’appuyant sur un tâla (rythme) d’une extrême rigueur, selon les règles de la musique carnatique. Loup BARROW Loup BARROW Votre billet est ici LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris 24.2

