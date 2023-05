Wanted Petula – F.Melquiot / E.Demarcy-Mota – Les Abbesses, Paris LES ABBESSES, 18 mai 2023, PARIS.

Wanted Petula – F.Melquiot / E.Demarcy-Mota – Les Abbesses, Paris LES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 15:00 (2023-05-18 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

WANTED PETULA Texte Fabrice Melquiot Mise En Scène Emmanuel Demarcy-Mota Après le diptyque Alice, toute l’équipe artistique retrouve Fabrice Melquiot et réinvente les aventures de Bouli Miro. En preux chevalier, celui-ci part à la recherche de son amour jusque dans l’espace, où il va explorer des planètes imaginaires et rencontrer d’extraordinaires créatures dont une puce géante, un Petit Prince made in Taïwan… Pendant ce temps, sur terre, son père, sa mère, son beau-père – ancien lanceur de javelot – et sa nouvelle belle-mère – actrice spécialisée dans les rôles de vampires – cherchent un moyen d’aller le retrouver dans l’espace. Au terme de sa quête, Bouli finira-t-il par retrouver son amour ?Spectacle conseillé partir de 8 ans Durée : 1h20 Wanted Petula – F.Melquiot / E.Demarcy-Mota Wanted Petula – F.Melquiot / E.Demarcy-Mota

LES ABBESSES PARIS 31 rue des Abbesses Paris

