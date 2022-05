dans les bois Le Vent Se Lève, 11 octobre 2020 17:00, Paris.

11 et 12 octobre 2020 Sur place Tarifs : 12 euros / 10 euros (réduit) – sur réservation contact@theatre-des-turbulences.com, 0661015639

d’après l’œuvre d’henry david thoreau / théâtre, danse et…

dans les bois

mettez-vous au vert, vous avez assez mangé de foin

En ces temps de crise, le spectacle dans les bois résonne et nous rappelle que l’écologie et la solidarité doivent être les visions de notre futur.

Nous serions heureux de votre venue et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

dans les bois

d’après Walden

de henry david thoreau

traduction nicole mallet

éditions le mot et le reste

mise en scène, adaptation et jeu

stella serfaty

danse julie bottet ou lora cabourg

collaboration artistique

françois frapier

scénographie magali murbach

tout public à partir de 8 ans

Un hymne à la Nature

Un hymne à notre propre nature

Une invitation à découvrir une autre façon d’être au monde.

Pendant que les mots de Thoreau nous inspirent, la danse se propage. La danse comme présence, comme résonance, comme un rêve, comme un lien… Nos corps et nos esprits s’éveillent. Dansons avec l’invisible.

Ce poète, ce visionnaire, nous bouleverse par sa capacité à créer un lien indéfectible entre la Nature, soi et le politique. Il fustige l’envahissement de la consommation, prône une sobriété heureuse. Sa parole éclaire nos préoccupations face à l’état de notre planète et de notre société. Elle résonne…

Une expérience à vivre ensemble…

Partons en exploration !

Je suis parti dans les bois parce que je désirais affronter seulement les faits essentiels de la vie. henry d. thoreau / walden

“Sans manipulation ni manigance, Stella Serfaty nous escorte à même son plateau pour un trajet participatif qui fait objet théâtral et coupure à nos vies. Les mots nous saisissent et le temps s’arrête…

Stella Serfaty reprend des extraits qu’elle plante telles des graines dans nos esprits devenus accueillants par la beauté et l’animalité de la comédienne ; des esprits devenus optimistes et souriants grâce à la performance instinctuelle de la danseuse Julie Botet…

L’œuvre finale ainsi réalisée sera l’œuvre unique du jour. La fable écolo et humaniste devient un manifeste pour aujourd’hui dans une proposition de pratiquer une pause pour penser autrement. Stella Serfaty construit cette pause, c’est là son immense talent.”

toute la culture.com – David Rofé-Sarfati (mars 2020)

“RESSOURÇANTE NATURE. Avec dans les bois, la compagnie Théâtre des Turbulences convie les spectateurs à vivre activement cette expérience régénérante et introspective… Devenez acteur, danseur, musicien, dessinateur selon vos envies, portés par le mouvement des artistes et par ces écrins inspirants. Vivez une autre façon d’être au monde.”

Caroline Bergeon, le Journal d’Amiens Métropole (septembre 2019)

Le Vent Se Lève 181 avenue Jean Jaurès 75019 75019 Paris Paris 19e Arrondissement Paris

dimanche 11 octobre 2020 – 17h00 à 18h30

lundi 12 octobre 2020 – 20h30 à 22h00