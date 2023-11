Cymande LE TRIANON, 17 avril 2024, PARIS.

Cymande LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-04-17 à 19:30 (2024-04-17 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

C’est en 1972 que les Anglais de Cymande débutent avec un album éponyme, rapidement considéré comme novateurs sur la scène musicale du moment. En effet, ils s’inspirent de leurs racines afro-caribéennes, qu’ils fusionnent avec des lignes de basse empruntées au reggae, des percussions d’origines africaines comme le Nyabinghi, des touches psychédéliques et du funk à l’américaine pour créer un son unique qu’ils nomment le « Nyah-rock ». Acclamés aux États-Unis, ils ont été largement ignorés dans leur pays d’origine et bientôt oubliés par un secteur musical en proie aux préjugés. Après trois album, Cymande se sépare en 1975… Mais leur musique perdure grâce aux générations suivantes qui ont découvert et adopté leurs chansons. Au cours des quatre dernières décennies, leur influence a été mainte fois prouvée et approuvée : DJ Kool Herc et Grandmaster Flash, à De La Soul, The Wu-Tang Clan, Gang Starr, EPMD, Sugar Hill Gang, Fatboy Slim ou encore The Fugees ont tous samplé les titres de Cymande. Après une courte reformation en 2006, ils sont revenus pour de bon en 2012 ! Aujourd’hui et à juste titre, ils sont l’un des groupes les plus vénérés et les plus copiés de l’histoire du hip-hop, de la house et de la dance. Cymande

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

