Aupinard LE TRIANON

Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:30. Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

Mediatone (2021-003037/2021-003039) présente :

AUPINARD

AUPINARD, figure montante de la nouvelle scène française, s'apprête à conquérir les salles de France. Son premier EP, "Aupitape 1 : Hortensia" a marqué les esprits, en dévoilant un univers actuel, intime et stylé riche de sa musicalité bossanovesque et chargé en authenticité.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir la musique d'Aupinard en live. Réservez dès maintenant pour une soirée inoubliable à La Marquise.

LE TRIANON
PARIS
80, BLD ROCHECHOUART

Catégorie d'Évènement: Paris

LE TRIANON
80, BLD ROCHECHOUART
PARIS
Paris

