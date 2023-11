Electro Deluxe + Première Partie LE TRIANON, 3 avril 2024, PARIS.

Electro Deluxe + Première Partie LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-04-03 à 20:00 (2024-04-03 au ). Tarif : 35.0 à 45.0 euros.

Caramba Culture Live L-R-22-0218 / L-R-22-0216 présente Depuis plus de vingt ans Electro Deluxe se distingue par un son unique et original, un cocktail sur-vitaminé de Soul et de Funk, au caractère reconnaissable entre tous. Le groupe à la rythmique implacable, à la section cuivre explosive et au chanteur charismatique n’a cessé d’explorer les frontières musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes. Après le succès d’Apollo (2019), ils reprennent le chemin des studios pour un nouvel album, prévu pour début 2024.La scène est le milieu naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa mesure. Venez découvrir cette expérience intense et unique !

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

35.0

EUR35.0.

