Echo & The Bunnymen LE TRIANON, 2 avril 2024, PARIS.

Echo & The Bunnymen LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 19:30 (2024-04-02 au ). Tarif : 41.0 à 74.0 euros.

Dès son premier album en 1980, Echo & The Bunnymen se fait remarquer par un son profond et assez inhabituel pour un groupe qui va alors privilégier les guitares aux synthétiseurs, en pleine période new wave. Inscrits dans la mouvance new wave psychédélique, ils traverseront les années 1980 malgré de nombreuses péripéties (querelles, séparation, départ de Ian McCulloch et la mort de Pete De Freitas). Reformé depuis 1996 et stabilisé depuis, Echo & the Bunnymen poursuit la route et produit régulièrement de nouveaux opus particulièrement attendus. Ils ont aussi l’honneur d’être reconnus par la nouvelle génération comme les pères spirituels d’un psychédélisme actuel, de The Flaming Lips à MGMT. PMR : 01 44 92 78 05 Echo &The Bunnymen Echo &The Bunnymen

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

