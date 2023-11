Marina Kaye LE TRIANON, 21 mars 2024, PARIS.

Marina Kaye LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-21 au ). Tarif : 39.5 à 45.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529 / L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Cet adage pourrait résumer la (jeune) vie de Marina Kaye. Après une enfance compliquée, son incroyable talent explose à la face d’une France qui en fait aussitôt une star. Elle n’a que 13 ans. « In this bed where I rest, I’m Homeless » Marina grandit dans la lumière. Enchaîne les succès, les concerts, les albums. Fearless en 2015, puis Explicit en 2017 et Twisted paru en plein Covid. Plus elle est dans la lumière, plus Marina sombre. Ses chansons traduisent ce mal-être, et si elles trouvent un bel écho auprès de son public, cela n’épanouit pas complètement Marina. « Etre jugée constamment alors que l’on est encore qu’une adolescente, ce fut douloureux, j’ai appris, beaucoup. De cette souffrance, je sors plus solide que jamais » Non, on ne sort pas indemne d’une telle (sur)exposition. Aujourd’hui, Marina a (déjà) 25 ans, elle a passé la moitié de son existence sous les projecteurs. L’adolescente est devenue jeune adulte, la chrysalide s’est muée en papillon. Il est temps pour un nouvel envol. Pour Marina, cet envol est marqué par l’entrée d’une nouvelle lumière dans sa vie, pas celle des plateaux télé ou des scènes qu’elle arpente depuis 13 ans, cette lumière, c’est celle de l’amour. Le véritable. « J’étais dans une vision erronée de l’amour, je prenais quelque chose de toxique pour une forme de normalité, et c’est en travaillant sur le titre Heavenbound que je suis sortie du déni. Ce titre marque mon éveil ». C’était l’hiver dans sa vie, et la voici d’humeur printanière. Les couleurs sont plus vives, l’air plus léger, plus respirable. Illustration de cette métamorphose, le titre qui marque son retour, Heavenbound. « J’aimerais que l’on dise qu’on retrouve dans ce titre toutes les raisons pour lesquelles on m’a aimée, mais en mieux » lâche t-elle dans un sourire. Il n’est ici nullement question de tirer un trait sur le passé, bien au contraire. Pour Heavenbound, Marina a travaillé avec ses complices des débuts, Nina Woodford et Mathias Wollo. Avec la première, une après-midi à échanger sur l’amour et ses turpitudes a suffi pour donner naissance au texte de Heavenbound. Mathias a suivi le mouvement et mis ces mots en musique. Puis Yaacov Salah et Meir Salah (Meyamusic), les amis de toujours, se sont chargés de la production. Du sur mesure pour Marina. « L’amour a été le déclic. Je me sens apaisée, équilibrée et j’assume totalement mes nouveaux textes qui mettent l’amour au coeur de mes chansons » L’album en préparation sera une mise à nu, une variation sur le thème de l’amour, tellement présent aujourd’hui dans la vie de Marina. Heavenbound, c’est un peu comme un premier rendez-vous galant auquel nous invite une Marina en pleine renaissance. Laissons-nous séduire Marina Kaye Marina Kaye

Votre billet est ici

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

39.5

EUR39.5.

Votre billet est ici