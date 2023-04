Jérôme Niel (Tournée) LE TRIANON PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Jérôme Niel (Tournée) LE TRIANON, 3 janvier 2024, PARIS. Jérôme Niel (Tournée) LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2024-01-03 à 20:00 (2023-06-13 au ). Tarif : 35.0 à 55.0 euros. Varion Productions (L2-1069546) présente ce spectacle. C’est le spectacle de Jérôme Niel. Jérôme Niel Jérôme Niel Votre billet est ici LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris 35.0

EUR35.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE TRIANON Adresse 80, BLD ROCHECHOUART Ville PARIS Departement Paris Tarif 35.0 55.0 Lieu Ville LE TRIANON PARIS

LE TRIANON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Jérôme Niel (Tournée) LE TRIANON 2024-01-03 was last modified: by Jérôme Niel (Tournée) LE TRIANON LE TRIANON 3 janvier 2024 LE TRIANON Paris

PARIS Paris