Gov’t Mule LE TRIANON, 11 novembre 2023, PARIS.

Gov’t Mule LE TRIANON. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 19:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 56.5 à 79.6 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (L-R-20-9379 / L-R-20-0663) présente ce spectacle GOV’T MULE Gov’t Mule est un groupe de rock américain formé en 1994. Fondé par le guitariste Warren Haynes et le bassiste Allen Woody, tous deux membres du groupe The Allman Brothers Band, Gov’t Mule a rapidement gagné en reconnaissance grâce à son mélange unique de rock classique, de blues et de jam band. Le son distinctif de Gov’t Mule repose sur les solides compétences instrumentales de ses membres, ainsi que sur la voix puissante de Warren Haynes. Le groupe est connu pour ses performances live passionnantes et son improvisation étendue qui donne lieu à des jams épiques. Au fil des années, Gov’t Mule a sorti plusieurs albums acclamés par la critique, dont « Dose » (1998), « Deja Voodoo » (2004) et « By a Thread » (2009). Leur musique est imprégnée d’une énergie brute et d’une passion palpable, captivant les fans du monde entier. Malgré la disparition tragique d’Allen Woody en 2000, le groupe a continué à faire vibrer les foules avec une nouvelle formation. Aujourd’hui, Gov’t Mule reste une référence incontournable sur la scène rock, offrant des spectacles envoûtants et une musique qui transmet une passion profonde Retrouvez Gov’t Mule le 11 novembre 2023 au Trianon ! Gov’t Mule Gov’t Mule

LE TRIANON PARIS 80, BLD ROCHECHOUART Paris

