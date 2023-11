Corpus Deliciti, Martin Dupont Guest LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 25 mai 2024, PARIS.

Corpus Deliciti, Martin Dupont Guest LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2024-05-25 à 19:00 (2024-05-25 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

PERSONA GRATA PRÉSENTE Le culte autour de Corpus Delicti ne cesse de grandir, à la faveur de rééditions par le label français D-Monic en 2006 puis par le label américain Cleopatra en 2019, et grâce une communauté de fans fidèles et connectés aux quatre coins du monde. Redécouvert aujourd’hui par un public plus jeune, le groupe est ainsi régulièrement classé dans les Top 10 des incontournables du rock gothique du monde entier ; le site Sens Critique les classe même parmi les 35 indispensables du genre – unique groupe français cité aux cotés de Cure, Bauhaus ou Joy Division, et affirme que « leur second album est un chef-d’œuvre du genre » ; le magazine musical italien Ascension parle d’eux comme « un mélange incroyable entre Bowie, Bauhaus et Christian Death », tandis qu’il reste le seul groupe français cité par le site américain de référence Postpunk.com comme faisant partie des artistes essentiels du genre ! Une biographie très complète (« Corpus Delicti – La Déliquescence des ombres » par Tony Leduc-Gugnalons) est même publiée par l’éditeur français Camion Blanc en 2011. En 2022, les titres de Corpus Delicti cumulent plus d’un million de vues sur Youtube, et totalisent en moyenne 70 000 écoutes par mois sur Spotify – un chiffre qui augmente de presque 20% tous les mois ! les 23 années écoulées ont semblé disparaître, le plaisir de jouer ensemble est immédiatement revenu, et l’alchimie qui a fait du quatuor l’une des figures de proue du post-punk hexagonal fonctionne à nouveau. ______________________ Ne vous fiez pas aux apparences, Martin Dupont est un groupe marseillais inclassable qui a inspiré des stars de la musique contemporaines du Trip-Hop à la musique électro : Tricky, MadLib, Mick Wills, Marcel Dettman ou encore Theophilus London, protégé de Kanye West. Leur brève carrière de 1981 à 1987 se fige après trois albums devenus cultes et des premières parties de groupes mythiques comme The Lotus Eaters, The Lounge lizards et Siouxsie & the Banshees.A la fin des années 80, le leader, Alain Seghir, suspend l’activité du groupe pour embrasser une brillante carrière de chirurgien.Martin Dupont a passé plus de trente ans sous les radars, et ils reviennent gonflés à bloc après un succès inattendu aux Etats-Unis, sous l’égide du label New-Yorkais Minimal Wave. Accompagnés de talentueux camarades de scène comme les membres de Girls Like You et Olli (Ollivier Leroy), c’est à la demande de leurs fans toujours plus nombreux, qu’ils remontent sur la scène qui a vu leurs premiers concerts dans les années 80 avant d’entamer une tournée internationale. Corpus Delicti, Martin Dupont

Votre billet est ici

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici