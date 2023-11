Macadam Crocodile LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) Catégorie d’Évènement: Paris Macadam Crocodile LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 2 avril 2024, PARIS. Macadam Crocodile LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2024-04-02 à 20:00 (2024-01-27 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. Allo Floride Productions PLATESV-R-2021-000181 / 000182 Attention, Macadam Crocodile débarque à la Maroquinerie le 18 Octobre ! Avec l’énergie contagieuse de Xavier Polycarpe (Gush) et Vincent Brulin (IZIA, Alain Chamfort), ce duo électro-funk-disco est prêt à faire bouger les parquets. Avec ce prochain EP mêlant voix et instrumental, venez découvrir les nouvelles sonorités du groupe. Alors, prêt pour l’aventure ? Macadam Crocodile Votre billet est ici LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris 26.0

