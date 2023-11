Talisco LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 14 mars 2024, PARIS.

Furax (L.2-1046150/3-1046151) Présente ce concert. Tout public2h30Après une Maroquinerie ULTRA-COMPLÈTE en juin dernier, Talisco revient sur scène à Paris !Le prodige de la pop française vient de sortir son 4ème album, Cinematic. Un album dans lequel Talisco chante en anglais et… en français ! Talisco sur scène, c’est surtout l’assurance d’un moment unique, une communion tou.te.s ensemble, dans la joie, à danser et chanter sur des tubes tels que « Wish », « The Keys » ou encore « Human » !Accès personnes à mobilité réduite : 01 42 06 05 52 Talisco Talisco

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

