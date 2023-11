Kas Product Reload et Guerre Froide LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 23 février 2024, PARIS.

Kas Product Reload et Guerre Froide LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2024-02-23 à 19:00 (2024-02-23 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

PERSONA GRATA PRÉSENTE Kas Product, duo charismatique né dans le tourbillon post punk/cold wave des années 80, a créé une alchimie musicale unique qui a marquée plusieurs générations du rock hexagonal et international. Proclamé précurseur d’une scène électro en devenir, Kas Product reste l’un des groupes les plus emble?matique de notre époque. La disparition subite de Dansz Spatsz, en février 2019 arrive comme un choc alors que le Groupe est en train de finaliser la production d’un nouvel album. La presse, unanime, rend un bel hommage au clavier hors norme, à l’homme machine de génie qui laisse en héritage son influence sur les musiques actuelles. Les artistes du groupe projetaient aussi de sortir une compilation à l’occasion de leurs 40 ans d’existence.Freiné par la crise sanitaire, le projet a été finalisé en 2022. Intitulé « TRIBUTE », en hommage à SPATZ, la compilation compte 18 titres choisis par Mona Soyoc. Editée en CD « médiabook », elle est enrichie de contributions écrites et photos rares de personnalités marquantes du monde de la musique qui ont suivi le parcours du groupe depuis toujours. L’opus compte 4 inédits à découvrir. Ils sont gravés sur un Maxi 45T de 5 titres où l’on retrouve une version revisitée d’ABOVE et une version inédite de MIRACLES. 2022 marquera également le retour de KaS PRODUCT sur les plates formes de streaming et la réédition en vinyle et cd du 1er album du groupe, TRY OUT ( sorties en novembre 2022 – idoproductions/l’autre distribution ).En marge de cette actualité phonographique, Mona Soyoc décide de remonter sur scène avec une nouvelle formation, Kas Product Reload. La reformation en trio ( basse, machines, guitare/chant ) incarne la métrique synthétique, l’e?thique sonore et le son originel qui ont fait de KaS Product un groupe intemporel d’exception et pre?figure une nouvelle alchimie musicale.KaS Product Reload est né, « the show must go on ! » ___________________________ Apparu à l’aube des années 80, Guerre Froide s’est inscrit d’emblée dans une mouvance post-punk/cold wave. Le groupe a su imposer son atmosphère musicale répétitive et hypnotique tantôt agressive, tantôt lancinante, sur laquelle le chant vient poser des paroles empreintes de visions à la fois existentielles et poétiques, traversées de critiques sociales, voire politiques. GUERRE FROIDE, Kas Product

Votre billet est ici

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

24.2

EUR24.2.

