Duncan Laurence LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 7 février 2024, PARIS.

Duncan Laurence LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:00 (2024-02-07 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros.

Duncan Laurence brak wereldwijd door toen hij in 2019 met het nummer Arcade het Eurovisiesongfestival won voor Nederland. De ingetogen maar krachtige performance van onze noorderbuur maakte indruk op miljoenen televisiekijkers in Europa. Het ijzersterke refrein zorgde dat het nummer een tweede leven kreeg op TikTok en nog eens miljoenen views scoorde over heel de planeet. De song belandde in meer dan 30 Top 100-hitlijsten wereldwijd en is tot op heden het meest gestreamde Songfestivallied ooit. Het talent van Duncan Laurence kwam een eerste keer bovendrijven toen hij in 2014 deelnam aan The Voice Of Holland. Zijn coach, Ilse Delange, loodste hem tot in de halve finale en stond later ook aan zijn zijde bij de overwinning op het Eurovisiesongfestival. Na Arcade bleef Duncan Laurence scoren met zelfgeschreven nummers: Love Don’t Hate It, Someone Else en Electric Life. Stuk voor stuk getuigen ze van een onmiskenbaar talent voor onweerstaanbare popmuziek. In maart van dit jaar bracht Duncan Laurence met Skyboy een nieuwe single uit, over de zoektocht naar en acceptatie van zijn seksualiteit en identiteit. Gevolgd door twee spannende nieuwe nummers in augustus: I Want It All en Rest in Peace. Voorbodes van een splinternieuw album dat uitkomt op 22 september 2023. Prachtig nieuw werk, dat je live kan ontdekken op dinsdag 6 februari 2024 in De Roma! Duncan Laurence Duncan Laurence

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

