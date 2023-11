NoName LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 2 février 2024, PARIS.

NoName LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:00 (2024-01-23 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Noname is helemaal terug van weggeweest! De Amerikaanse Fatimah Nyeema Warner stond in 2010 voor het eerst op een podium in Chicago met haar slam poetry. In 2013 brak de multi-getalenteerde artieste door bij het grotere publiek met een feature op de legendarische Acid Rap mixtape van haar stadsgenoot Chance The Rapper. Met haar eigen mixtape Telefone (2016) en debuutalbum Room 25 (2018) zette de rapper/activiste/producer/songwriter zich definitief op de kaart als één van de toonaangevende artiesten van deze generatie. Gewapend met één van de strafste hiphop albums van 2023 komt Fatimah Nyeema Warner oftwel Noname naar De Roma. Het tweede album Sundial van de Amerikaanse rapper wordt door invloedrijke media als The Guardian (�š�š�š�š) en Pitchfork (8.8/10) de hemel ingeprezen en we kunnen hen onmogelijk ongelijk geven. Genres als bossa nova, jazz, soul, klassieke boom-bap hiphop en een dosis activisme vormen samen de basis voor de 11 fantastische nummers op het album. NONAME NONAME

Votre billet est ici

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

26.4

EUR26.4.

