Butcher Brown Triple Trey LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 15 novembre 2023, PARIS.

GIANTSTEPS présente Très actuel et inspiré par le hip-hop, Butcher Brown fait remonter ses racines jusqu’à la fusion des années 70 et l’essor des instruments électriques dans le jazz. Des Head Hunters de Herbie Hancock au RH Factor de Roy Hargrove, Butcher Brown fait perdurer un héritage de virtuosité et d’énergie, d’une Great Black Music qui prend au corps. Butcher Brown, c’est l’assurance d’une claque. On les retrouve au Trabendo pour leur grand retour à Paris le 15 novembre ! Butcher Brown

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

