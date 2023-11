Bruno Major Tour of Planet Earth 2023 LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) Catégorie d’Évènement: Paris Bruno Major Tour of Planet Earth 2023 LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 14 novembre 2023, PARIS. Bruno Major Tour of Planet Earth 2023 LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. Le retour de Bruno Major, le petit prince de la néo-soul américaine, en tournée en Europe avec un nouvel album ! Bruno Major Bruno Major Votre billet est ici LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris 30.0

EUR30.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) Adresse 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) latitude longitude 48.893819806498584;2.390329860552432

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/