Lights in the Dark par E.L Squad – Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 15 décembre 2023, PARIS.

Lights in the Dark par E.L Squad – Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:00 (2023-12-14 au ). Tarif : 27.0 à 57.0 euros.

Les 2 Belges Productions (L-R-21-9613) présentent ce spectacle. LIGHTS IN THE DARKPAR E.L SQUAD Après l’énorme succès la saison passée, la troupe E.L SQUAD revient à Paris et s’installe de nouveau au Théâtre Libre avec LIGHTS IN THE DARK, la performance internationale unique qui va vous faire vibrer et plonger dans un monde parallèle. Dirigée par le chorégraphe Yokoi, référence mondiale de la scène hip hop, elle vous fera découvrir une technologie qui permet à des danseurs évoluant dans une obscurité totale de créer des effets fantasmagoriques et lumineux extraordinaires. Dans la plus pure tradition des mangas, LIGHTS in the DARK mêle les personnages, les époques et les lieux dans un tourbillon de sons et d’images inoubliables.Suivez le voyage initiatique d’un héros ordinaire en quête d’équilibre, en proie aux forces et aux émotions qui le traversent. LIGHTS in the DARK s’adresse aux amateurs de performances physiques, de danse urbaine, de technologie et d’univers manga et jeux vidéo, mais aussi à tous ceux qui veulent partager en famille ou entre amis un spectacle fort en émotions. « Entre hip-hop et manga, fascinant ! » – M6« Un manège visuel hypnotique » – TÉLÉRAMA« Leur poésie enfamme l’imagination » – LE PARISIEN Création: YOKOIPerformed by : E.L SQUAD – YOKOI, SHINGO, PoLo, MAHO, Sarah, Macky, KOICHI, YUUITI, RiANA,MAIOProduction : Les 2 Belges Productions, La Tribu, la Française de Théâtre, en accord avec Opus Productions et WIZarts Dramaturgie: Hisashi ItohEL system operateur : Yasunori SiomiCostumes powered by Illuminado Informations pratiques : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée.5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.N° téléphone accès PMR : 01 42 38 97 14. Lights in the Dark Lights in the Dark

Votre billet est ici

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

27.0

EUR27.0.

Votre billet est ici