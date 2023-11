Tutu par les Chicos Mambo – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 30 novembre 2023, PARIS.

Tutu par les Chicos Mambo – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 19:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 19.0 à 59.0 euros.

Quartier Libre (Lic.2-146105) présente ce spectacle. TUTUpar les Chicos MamboSix danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés.Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour sa technique.Un pur moment de divertissement !Informations pratiques : Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14 Chicos Mambo Chicos Mambo

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

