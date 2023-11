Carolyn Carlson Crossroads To Synchronicity – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 15 novembre 2023, PARIS.

Carolyn Carlson Crossroads To Synchronicity – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 21:00. Tarif : 12.0 à 61.0 euros.

Quartier Libre (2-146105) présente ce spectacle. Carolyn CarlsonCrossroads to SynchronicityCarolyn Carlson revisite sa création » CROSSROADS TO SYNCHRONICITY « , inspirée par Carl Jung en 2012, de manière lumineuse et puissante. Elle est l’expression de sa perception sensible des événements qui bouleversent le cours d’une vie, explorant le sens de ces étranges coïncidences qui résonnent en soi avec une acuité particulière…Une horloge qui s’arrête lors de la mort d’un père aimé. Une rencontre qui change une destinée. Retrouver une personne chère par un hasard qui semble inouï. Ces situations surviennent lors d’émotions intenses, de circonstances singulières, de tournants décisifs. Elles se produisent aussi entre deux êtres mus par une relation très étroite : sœurs, amants, mère et enfant.Celui qui les éprouve laisse les intentions de l’inconscient affleurer à la surface de sa conscience. C’est la nécessité qui guide alors son existence.Sur des séquences filmées, conçues par la chorégraphe, dont le temps prend celui de la perception subjective, les interprètes plongent dans ces eaux profondes du danger, de la rébellion, de l’amour, des rapports humains…Les corps des 6 danseurs traversent avec une énergie intense ces correspondances symboliques qui métamorphosent à jamais le regard.Un voyage dans l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui où les mémoires singulières et universelles se croisent.Le spectacle dans les médias« Poétique et dynamique, ce spectacle ne manque pas de surprendre, d’attendrir, de déconcerter, d’empoigner et de heurter la sensibilité de chacun, si peu différente de celle de l’autre, finalement. Carolyn Carlson, dont la renommée mondiale n’est plus à démontrer, signe là une œuvre à la délicatesse et à la profondeur rares, explorant les parcelles les plus sombres et à la fois les plus éclairées de l’âme humaine. »– La Dépêche du Midi« Accepter ce que nous sommes et ce que nous perdons chaque jour pour renaître sous un nouveau jour et d’une manière plus lumineuse. Les préceptes de la philosophie bouddhiste sont ainsi réunis dans cette nouvelle chorégraphie. Avec « Synchronicity », Carolyn Carlson aboutit son cheminement et atteint un état de grâce empreint de spiritualité et de générosité. » – France 3 CultureboxEquipe artistiqueMise en scène : Carolyn CarlsonDistribution : Juha Marsalo, Riccardo Meneghini, Céline Maufroid, Isida Micani ou Sara Simeoni, Yutaka Nakata, Sara OrselliChorégraphie : Carolyn Carlson Genre : Danse contemporaine Durée : 1h30.Informations pratiques : Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 8 ans et interdit aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01.42.38.97.14 Carolyn Carlson Carolyn Carlson

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

