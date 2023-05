Bells and Spells – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 12 octobre 2023, PARIS.

LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-10-12 à 19:00. Tarif : 27.0 à 59.0 euros.

Encore Un Tour (2-1062844) présente ce spectacle. BELLS AND SPELLS Il y a beaucoup d’humour et l’éclat d’une douce folie dans l’univers de Victoria Thierrée Chaplin. Pour son nouveau spectacle, Aurélia Thierrée se glisse dans la peau d’une cleptomane. Aurélia Thierrée nous ouvre les portes de son imaginaire teinté d’intranquillité et de poésie. L’artiste aux multiples facettes se retrouve manipulée et sous l’influence des objets qu’elle dérobe. Des objets appartenant à un monde qui n’en fait qu’à sa tête. Un porte-manteau se met à marcher. Des sièges et une table glissent, s’esquivent, pendant qu’un mur s’ouvre pour laisser surgir un couple de danseurs. Une robe est soudainement mue par une vie autonome… L’étrange rejoint ici le merveilleux. Dans Bells and Spells, ni la logique, ni la raison, ni le sérieux n’a voix au chapitre. Accompagnée de Jaime Martinez, Aurelia Thierree nous guide vers des terres hallucinatoires. Des contrées libertaires qui conjuguent humour surréaliste et sens du féérique. Presse“Quel bonheur d’oublier la réalité le temps d’un soir, de la froisser comme un mouchoir au fond d’une poche, de l’escamoter derrière l’étoffe des rêves. ” LE MONDE | Fabienne Darge“Place au plus beau spectacle du mois, de l’année, de la décennie… Et peut-être même du siècle. ” L’EXPRESS | Igor HansenLove Equipe artistiqueUn spectacle de : Victoria Thierrée ChaplinAvec : Aurélia Thierrée, Jaime MartinezScénographie et Costumes : Victoria Thierrée ChaplinChorégraphie : Armando Santin et Victoria Thierreìe ChaplinLumières : Fiammetta Baldiserri et Nasser HammadiAssistant à la conception sonore : Dom Bouffard Informations pratiques :Durée : 1h10Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14 Bells and Spells de Victoria Thierrée Chaplin Aurélia Thierrée, Jaime Martinez, Victoria Thierrée-Chaplin, Bells and Spells de Victoria Thierrée Chaplin

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

