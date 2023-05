Le Bac Philo des Humoristes – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 14 juin 2023, PARIS.

ENCORE UN TOUR (Lic 2-1062844) présente : Le 14 juin, une dizaine d’artistes relèveront le défi d’accepter de passer leur bac de Philo sur scène, en direct et en public ! Un challenge sans filet et sans rattrapage ! Après le grand succès des 2 premières éditions du « Bac Philo des Humoristes », l’édition revient cette année au Théâtre Libre ! On vous explique, le 14 juin au matin, les artistes découvrent les sujets du bac philo dès que ceux-ci sont rendus publics. Nos 10 humoristes candidat.e.s choisissent un sujet à traiter (vraiment !) et à restituer sur scène, pendant 7 à 8 minutes chacun. Et tout cela le soir même devant un public de 900 examinateurs qui n’ont qu’une envie : rire ! Une soirée forcément inédite et unique ! Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Numéro de téléphone accès personnes à mobilité réduite : 01 42 38 97 14 Le Bac Philo des Humoristes

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

