Edouard Baer dans Le Journal de Paris – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 9 mai 2023, PARIS.

Edouard Baer dans Le Journal de Paris – Le Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-05-09 à 20:30 (2023-05-09 au ). Tarif : 35.0 à 64.0 euros.

Jean-Marc Dumontet (PLATESV-R-2022-011004) présente ce spectacle. Edouard Baer avec beaucoup de mondes sur scène dans Le journal de Paris avec jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs. Après Arles, Namur, le Théâtre de la Porte Saint Martin et avant beaucoup d’autres villes, au Théâtre Libre, se faufile une fête improvisée, le journal d’un passant de Paris. Edouard Baer réunit sur scène des personnages croisés dans la rue, dans sa vie ou lors d’auditions. Enfants ou adultes, chanteurs, comédiens, jongleurs, commerçants ou orateurs d’un soir ; une chorale ou un monologue, de la danse, du silence ou des cris… Chaque soir, comme une revue, un cabaret théâtral. Sur une idée originale d’Edouard baerAssisté de Eugénie Poumaillou et Chloé Colpé Informations pratiques :Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans. Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14 Edouard Baer, Edouard Baer dans le Journal de Paris Edouard Baer, Edouard Baer dans le Journal de Paris

LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris

