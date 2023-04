Un Président ne Devrait pas Dire ça – Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Un Président ne Devrait pas Dire ça – Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE, 5 avril 2023, PARIS. Un Président ne Devrait pas Dire ça – Théâtre Libre, Paris LE THEATRE LIBRE. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 25.0 à 60.0 euros. UN PRESIDENT NE DEVRAIT PAS DIRE ÇAde Gérard Davet et Fabrice LhommeD’après l’œuvre publiée aux éditions StockMetteur en scène : Charles TemplonComédiens : Thibault de Montalembert – Hélène Babu – Scali Delpeyrat – Lison DanielLui espère que ce livre assurera sa réélection à L’Élysée. Eux sont là pour révéler des secrets d’État. Ils se verront à 61 reprises.Dans cette fiction – toute ressemblance avec la réalité ne serait peut-être pas fortuite – deux journalistes et un Président de la République en exercice se livrent au jeu dangereux de l’interview au long cours.Cette rencontre est un bras de fer.Adaptation au théâtre de l’ouvrage paru en octobre 2016, » Un Président ne devrait pas dire ça… » révèle l’envers du décor. Une plongée au cœur du pouvoir, un coup de projecteur sur l’investigation et la fabrique de l’information. » Dans la presse : Le Point : « Une sidérante mise en abyme » FranceInfo : « Une Histoire Théâtrale voire cinématographique »L’Obs : « Un spectacle brillant », « D’un point de vue de l’analyse psychologique, c’est une mine » et « le montage présenté au Théâtre Libre est passionnant »Informations pratiques :Salle interdite aux enfants de moins de 4 ans.Le spectacle commence précisément à l’heure annoncée. 5 minutes avant le début de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties.Réservation PMR : 01 42 38 97 14 Un Président ne Devrait pas dire Ça Lison Daniel Votre billet est ici LE THEATRE LIBRE PARIS 4 bd de Strasbourg Paris 25.0

