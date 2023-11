Enigmatic Show – Une Expérience Cabaret – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 4 décembre 2023, PARIS.

Enigmatic Show – Une Expérience Cabaret – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 20:30 (2023-12-04 au ). Tarif : 31.3 à 61.0 euros.

AS PROD (Licence: 2-1119614) présente ce spectacle. ENIGMATIC SHOW – Une Expérience Cabaret RESUME : Plongez dans un univers où le mystère côtoie l’extravagance, où la volupté se mêle à la provocation. « ENIGMATIC SHOW » vous invite à une soirée chic et excentrique, dévoilant des artistes internationaux aux talents incommensurables sous la direction artistique de Christophe MICHAUX, dont tout Paris parle avec son spectacle : Les Lundis de CHOUBI à THE LABO PARIS . Succombez au charme des transformistes, dont les métamorphoses sur scène vous laisseront bouche bée, et laissez-vous envoûter par les drag queens, maîtres de la sensualité et du glamour. Des performers défiant la gravité vous tiendront en haleine, tandis que des chanteurs et danseurs, à la grâce aérienne, vous transporteront dans des univers inexplorés. Les musiciens, avec leurs mélodies envoûtantes, ajouteront une touche de magie, tandis que les cirquassiens, par leurs prouesses, rappelleront la fragilité et la force du corps humain. Regardez par le trou de la serrure, et laissez-vous séduire par cette invitation à la découverte, à l’émerveillement et au rêve. « ENIGMATIC SHOW »: une expérience cabaret où chaque artiste est une énigme, chaque moment une révélation. OUVERTURE DES PORTES : 19H30 DUREE DU SPECTACLE : 2H30 CATEGORIES : PLACEMENT LIBRE PAR ZONE DIRECTION ARTISTIQUE : Christophe Michaud dit CHOUBI PRODUCTEUR : Olivier ROBERT PRODUCTION : THE LABO TOUR Enigmatic Show – Une Expérience Cabaret Enigmatic Show – Une Expérience Cabaret

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris

