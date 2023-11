Ados sur TikTok, Parents qui Déblok – Le République (Paris) LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 19 novembre 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 15:00. Tarif : 23.0 euros.

AS PROD (2-1119614) présente ce spectacle. La représentation du 04/11/2023 à 14h15 est reportée à 16h00Les billets restent valablesADOS SUR TIKTOKPARENTS QUI DEBLOKLes ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre.Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados ! Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle… Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre… Auteur : Franck Duarte, Pierre Léandri, Enver RecepovicMetteur en scène : Pierre LéandriAvec (en alternance) : Emmanuel Gayet Pierre Léandri, Adèle Esseger ou Roxane Michelet, Mathéo Rabeyrin ou Alexandre Riedel Ados sur TikTok, Parents qui Déblok Ados sur TikTok, Parents qui Déblok

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris

