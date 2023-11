Olivier Guedj vous Redonne le Sourire LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 14 novembre 2023, PARIS.

AS PROD (L.2-1119614) présente ce spectacle OLIVIER GUEDJ VOUS REDONNE LE SOURIRE Après le succès de son spectacle « J’ai 2 x 20 ans », Olivier Guedj revient avec des nouveautés qui ravissent le public. Sa particularité de dentiste en exercice rend cet artiste encore plus énigmatique : on entre dans son théâtre avec une curiosité d’enfant, on en ressort avec un bonheur avéré. Son aisance sur scène et son écriture qui fait mouche lui valent d’être considéré comme un comédien à sa place dans le paysage humoristique français. Auteur : Olivier GuedjArtiste : Olivier GuedjSensationnel ! Unique ! Pour la première fois à Paris et peut-être au monde, un humoriste va tenter de tenir la scène pendant 5 heures, sans interruption, pour un stand up exceptionnel ! Qui pourra relever un tel défi sinon Patson, l’indémontable, et l’infatigable patron du stand up français ? Mais yes papa il le fera ! Aujourd’hui la question que l’on se pose : Patson pourra t-il relever un tel défi ? La réponse le 5 novembre 2023 de 14h30 à 19h30 au théâtre le République ça sera un show chaud ! Olivier Guedj Olivier Guedj

