Les Hypnotiseurs – Hors-Limites 2.0, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 18:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

DH Management (2-1076788 / 3-1076787) présente : ce spectacle. LES HYPNOTISEURSHors Limites 2.0Plongez dans l’univers de l’hypnose avec Les Hypnotiseurs® ! Sommes-nous tous réceptifs à l’hypnose ? Dormons-nous réellement sous hypnose ? Les hypnotiseurs prennent-ils le contrôle de notre cerveau ? Vous découvrirez tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’hypnose dans une mise en scène mêlant pédagogie, humour, émotion et performances. 3 hypnotiseurs, 3 styles : Xavier l’hypnotiseur star des réseaux sociaux (+ 2M de followers), Édouard le thérapeute et Sébastien, l’ange gardien. En première mondiale, rencontrez l’Hologramme-Hypnotiseur, vivez un arrêt du tabac sur scène, posez vos questions et levez vos doutes… Osez tenter une expérience incroyable et repousser vos limites ! Les Hypnotiseurs – Hors-Limites 2.0

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris

