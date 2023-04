Mohamed Khassani, Mon Algeria – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Mohamed Khassani, Mon Algeria – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 9 avril 2023, PARIS. Mohamed Khassani, Mon Algeria – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 21:45 (2023-04-09 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. AS PROD (2-1119614) présente : MOHAMED KHASSANIMon AlgeriaAprès le succès de son spectacle partout en Algérie (Oran, Alger, Tlemcen, Constantine, Annaba).Mohamed Khassani, vous apporte un peu de son Algérie à Paris, avec un spectacle à mourir de rire. »Spectacle interprété en arabe et en français. Mohamed Khassani Mohamed Khassani Votre billet est ici LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE REPUBLIQUE-SALLE 1 Adresse 1 Bld Saint Martin Ville PARIS Departement Paris Tarif 26.0 26.0 Lieu Ville LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS

LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mohamed Khassani, Mon Algeria – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1 2023-04-09 was last modified: by Mohamed Khassani, Mon Algeria – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1 LE REPUBLIQUE-SALLE 1 9 avril 2023 LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS

PARIS Paris