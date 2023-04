Patson de Retour – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Patson de Retour – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 6 avril 2023, PARIS. Patson de Retour – Le République, Paris LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 21:45 (2023-04-06 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros. AS PROD (2-1119614) présente ce spectacle. Patson, l’un des pionniers du stand-up, revient en force avec un nouveau spectacle. Attachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine. Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde. Yes Papa, jeu de Jambes, ça c’est cadeau ! Patson Votre billet est ici LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris 29.0

