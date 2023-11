Eva Jean dans Elle est Moi – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 17 décembre 2023, PARIS.

Eva Jean dans Elle est Moi – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 21:15 (2023-11-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente : ce spectacle. Ecrit et interprété par David JEAN Musique et arrangements de Maxime RODRIGUEZ & D. JEAN Sous le regard bienveillant et les lumières de Johan NUS. ———————————————————————————————————————— Moi si j’étais une femme, je serais … une Diva du Jazz !!! David JEAN, artiste confirmé de la Comédie Musicale, nous livre avec brio son premier seul en scène musical Elle e st moi, dans lequel il met en scène son «moi-féminin». Un spectacle unique en son genre ! Chant, Comédie, Humour et Art du Drag, le talent est partout !!! Plongé dans l’univers feutré du Jazz, Eva JEAN nous interprète d’une voix suave et puissante un répertoire composé uniquement de titres originaux. Et comme elle aime à le dire en toute simplicité : – « En plus, c’est très bien écrit … et c’est là que ça fait toute la différence ! » Entre engagement et divertissement, les thèmes abordés ne laissent pas le public indifférent, et celui-ci passe littéralement du rire aux larmes ! Comme il est bon et inspirant de voir un homme s’offrir la liberté d’être multiple … sans doute, le début du bonheur ! ———————————————————————————————————————————- Vous l’avez sûrement vu : CHANCE le musical (dans le rôle de du coursier) Molière 2019 du meilleur spectacle musical, NOÉ la force de vivre (dans le rôle de VAD) à l’hippodrome de Paris Longchamps, LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT sur M6 (en tant que Coach Vocal, 12ème saison) . David Jean David Jean

Votre billet est ici

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici