Le Grand Showtime – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 15 décembre 2023, PARIS.

Le Grand Showtime – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 22:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE GRAND SHOWTIME Auteur : EtceteraArtistes : en alternance Astien Bosche, Julie Muller, Mathieu Chaize, Patrick Ermosilla, Régis Kermorvant, Sébastien Le Nevé, Gricha Mioche, Farid Rezgui, Nadia Roz, Ludovic ThievonMetteur en scène : Etcetera Le Grand Showtime, c’est un concentré explosif d’humour qui va vous secouer comme jamais. Sur scène, un présentateur et trois comédiens rivalisent d’impertinence pour improviser sketchs détonants, doublages improbables, chansons décalées, raps enflammés et le mythique débat mimé, devenu leur impro signature ! Les comédiens redoublent d’originalité et d’humour pour donner vie aux idées soufflées par le public, même les plus absurdes. Adeptes inconditionnels de la prise de risque, ils font vivre aux spectateurs une expérience unique. Des limites ? Ils n’en ont pas, à part les 60 minutes inoubliables qu’ils vous feront vivre ! Un chaos jouissif en totale communion avec le public. Le saviez-vous ? Le Grand Showtime, c’est plus de 100 000 spectateurs au Point Virgule, au Grand Point Virgule, à Bobino et l’Olympia. À partir de 10 ans. » Toujours hilarants ! » 20 minutes » Les rois de l’impro ! » Comédie+ » Un spectacle décalé, inattendu, toujours drôle. A ne pas manquer ! » France 3 Le Grand Showtime Le Grand Showtime

Votre billet est ici

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici