Tristan Lucas, Français Content – Le Point-Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 4 décembre 2023, PARIS.

Tristan Lucas, Français Content – Le Point-Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 20:00 (2023-11-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

TRISTAN LUCASFrançais Content Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !Dans son nouveau spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets :Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France « Le Mokiri », Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante. Tristan Lucas Tristan Lucas

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

22.0

EUR22.0.

