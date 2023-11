Thibaud Agoston – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE Catégorie d’Évènement: Paris Thibaud Agoston – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 21 novembre 2023, PARIS. Thibaud Agoston – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 19:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. THIBAUD AGOSTON Thibaud Agoston, humoriste genevois au flow unique, est l’espoir du stand up.Ce jeune humoriste de 25 ans décrypte les travers de notre société avec une plume piquante, une aisance déroutante et une poésie qui lui est propre.Sur la route des festivals d’humour, Thibaud rencontre Julie Ferrier qui lui apporte désormais des conseils artistiques dans ce one-man singulier. Grand Prix au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021Prix nouveau talent écriture SACDPrix du Jury et Prix du Public les Andain’ries 2022Violet d’Or au Dinard Comedy Festival 2022 THIBAUD AGOSTON THIBAUD AGOSTON Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 23.0

