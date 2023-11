Alex Fredo – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 15 novembre 2023, PARIS.

Alex Fredo – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) présente ALEX FREDO Durée 1hDéconseillé aux moins de 10 ans Fils de Ramzy et Michel Berger Alex Fredo s’installe au Point-Virgule avec sa guitare. Alex a hésité entre 2 choses : tuer son frère ou monter sur scène pour en parler. Pour des raisons légales il a choisi la scène, cela lui a permis d’aborder les sujets phares d’un homme dans la trentaine : Les Walt Disney, Jean Jacques Goldman et sa mère. Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux où ses chansons improvisées cumulent des millions de vues, entendu sur Rire et Chansons dans ses chroniques régulières ou alors vous ne l’avez tout simplement jamais vu et c’est pas grave… Raison de plus pour venir le découvrir ! Alex Fredo

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

