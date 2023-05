Gaetan Husson – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Gaetan Husson – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 5 juillet 2023, PARIS. Gaetan Husson – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-07-05 à 21:15 (2023-07-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) PRESENTE : ce spectacle. Artiste du trempoint régulier, Gaetan Husson se décide enfin après 4 ans de standup à vous délivrer son spectacle !!! Harcelé dès ses plus jeunes années à l’école, il apprend à développer un sens de la répartie. Quoi de mieux que l’humour comme arme de défense contre les moqueries du à son handicap !!! Gaetan se moque de tout le monde et de tout mais surtout de lui-même !!! Comme il le dit : « si je fais du standup c’est grâce au harcèlement » INTERPRETE : Gaetan Husson AUTEUR : Gaetan Husson METTEUR EN SCENE : Gaeta Husson Gaetan Husson Gaetan Husson Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 22.0

