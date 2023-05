Guillaume Fosko A Mi-Chemin – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Guillaume Fosko A Mi-Chemin – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 4 juillet 2023, PARIS. Guillaume Fosko A Mi-Chemin – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-07-04 à 21:15 (2023-07-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) PRESENTE : ce spectacle. Dans un premier stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko partage les cogitations d’un trentenaire faisant une pause aÌ la moitieì de sa vie. Pendant une heure, il nous livre les états d’a?me d’une geìneìration qui a certes perdu du sens, mais pas son humour. Dans la mythique salle du Point Virgule, vous n’êtes pas assis à son spectacle, vous êtes cette personne avec qui il débat, s’emballe et improvise sur l’ultra-connectivité, son ex-job de cad’sup, l’éducation positive, le sens de la vie comme de la mort. Le Saviez-vous ? Stand-upper résident du Café Oscar, Paname Art Café, Don K, … Prix du public au Festival de Brides-les-Bains (2019). Première partie de Waly Dia Chroniqueur Rire&Chansons Guillaume Fosko Guillaume Fosko Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE POINT-VIRGULE Adresse 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Ville PARIS Departement Paris Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville LE POINT-VIRGULE PARIS

LE POINT-VIRGULE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Guillaume Fosko A Mi-Chemin – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE 2023-07-04 was last modified: by Guillaume Fosko A Mi-Chemin – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE LE POINT-VIRGULE 4 juillet 2023 Le Point Virgule Paris

PARIS Paris