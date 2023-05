Typisch Deutsch – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 27 mai 2023, PARIS.

TYPISCH DEUTSCHPièce entièrement en allemand.„Typisch deutsch!“ ist zurück. Mit einer Neubearbeitung des Erfolgsstücks von * Schwarzbrotgold* , dem kreativen und ältesten deutschsprachigen Theaterkollektiv von Paris. Ein Abend voller Überraschungen rund um die Frage: Was ist nun eigentlich typisch deutsch? Schauspieler und Publikum schmieden gemeinsam Antworten aus unkaputtbaren Vorurteilen, feinsten Stereotypen und der bitteren Wahrheit. Die Socken in Ihren Sandalen werden die 2 Seelen wärmen, die, ach, in Ihrer Brust wohnen. « Typisch deutsch! » revient !!! La pièce culte de Schwarzbrotgold, le collectif de théâtre germanophone le plus ancien et plus créatif de Paris. Une soirée pleine de surprises autour de la question : qu’est-ce qui est typiquement allemand ? Les comédiens et le public vont se confronter aux indestructibles préjugés, aux stéréotypes les plus bruts et à l’amère vérité. Les chaussettes dans vos sandales vont se connecter aux « 2 âmes, hélas! qui habitent dans votre poitrine », comme le disait Goethe. (La pièce est entièrement en allemand!) Typisch Deutsch

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

