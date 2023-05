Clément Lanoue N’a rien écrit – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 23 mai 2023, PARIS.

Clément Lanoue N'a rien écrit – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-05-23 à 21:15. Tarif : 22.0 euros.

Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente ce spectacle. CLEMENT LANOUEN’a rien écrit Au début, on a voulu appeler ça : Performance !Mais comme on n’était pas sûr du résultat, il était plus modeste d’écrire Tentative ! Puis finalement on a préféré appeler ça tout simplement : Clément Lanoue n’a rien écrit ! Le concept : Pendant une heure Clément va, à l’aide du public, écrire et surtout improviser un one-man-show en direct ! Clément Lanoue Clément Lanoue

