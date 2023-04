Freddy Tougaux dans « Hein!… » LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Freddy Tougaux dans « Hein!… » LE POINT-VIRGULE, 13 mai 2023, PARIS. Freddy Tougaux dans « Hein!… » LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente ce spectacle. Durée 1h« Hein ! »… Ce n’est pas un titre de spectacle ça !C’est une interjection, une ponctuation !Exactement, ce show c’est aussi trois points de suspension.Un moment particulier en apesanteur que le public partage avec Freddy en dialogue, en complicité.Il ne devait pas exister ce spectacle, mais il est apparu presque naturellement comme une turgescence sauvage émerge dans le humus fertile de la spontanéité.Pendant la période compliquée de ces deux années précédentes, il a fallu trouver d’autres formes pour se produire sur scène, créer, recréer l’espace scénique…ainsi des textes, des situations sont nés de ces nouvelles formes et ont donné naissance à « HEIN ! »Freddy s’extasie de retrouver pleinement le public ! On se demande comment ça nous a changé cette épreuve ou pas?Un texte qui frôle sagement mais qui frôle parfois quand même les limites de la correction.Et se termine à l Française , en chansons.. ; euh, plus précisément en réinterprétation très personnelle des Grands Classiques de la Chanson française.« C’est pas un spectacle à voir, c’est un spectacle à vivre ! » Le Journal Intime de Freddy« HEIN ! » de et par Freddy Tougaux » Freddy Tougaux Freddy Tougaux Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 22.0

