Lucie Carbone, Jour de Fête – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 13 mai 2023, PARIS.

Lucie Carbone, Jour de Fête – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 21:15 (2023-05-13 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LUCIE CARBONE dans « Jour de fête » ! C’est l’histoire d’un nouveau spectacle qui parle de la vie, cette coquine, et de toutes les cases qu’on est censés cocher pour la « réussir ». « Grosso modum, je te promets (comme disait Johnny) : Un moment aussi chaleureux qu’une raclette en plein mois d’août, aussi doux qu’un agneau ignorant Pâques, aussi léger qu’une plume sous hélium et surtout : la joie de se rencontrer en chair et en os ! Lucie Carbone

Votre billet est ici

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

22.0

EUR22.0.

