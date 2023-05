Le Trempoint – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 6 mai 2023, PARIS.

Le Trempoint – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 16:00 (2023-05-03 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LE POINT VIRGULE (L.492 460 167 00017 923 A) PRESENTE CE SPECTACLE LE TREMPOINT Coordination artistique : Antoinette Colin « Depuis plus de 40 ans les plus grands humoristes commencent au Trempoint, la scène « découverte » du Point Virgule ! Le Trempoint révèle les talents de demain, mais il mélange également les générations d’humoristes. Ils sont nombreux à être venus et à partager la scène mythique du Point Virgule … Matthieu Madénian, Olivier de Benoist, Anne Roumanoff, Fary, Panayotis Pascot, Tony Saint Laurent, Djimo et bien d’autres. Pour participer aux auditions, merci d’adresser votre candidature à l’adresse : artistique@lepointvirgule.com » Critiques Presse : « Ces jeunes là ont du punch, de l’envie, du talent et un certain goût pour tourner en dérision la vie de tous les jours avec fraîcheur » Le Parisien « Cette mini salle est un vivier, surtout lors des fameux Trempoint » Le Point ATTENTION : Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle. Aucune sortie pendant le spectacle n’est envisageable également, ceci pour le bien être des artistes et de celui des autres spectateurs. Le Trempoint – Le Point Virgule, Paris

Votre billet est ici

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

17.0

EUR17.0.

