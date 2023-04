Clément Lanoue Dans « J’hésite ! » LE POINT-VIRGULE, 2 mai 2023, PARIS.

Clément Lanoue Dans « J’hésite ! » LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-05-02 à 21:15 (2023-05-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente ce spectacle. Clément Lanoue Dans « J’hésite ! » Les mardis 2, 9 et 16 mai à 21h15 Vous le connaissez peut-être grâce à la matinale de Virgin Radio, ou encore pour son personnage de Clément L’incruste à la TV. Venez vite découvrir Clément Lanoue sur scène ! À 39 ans, pour la première fois de sa vie, et avant de commettre, peut-être, l’irréparable… Il hésite ! Un one man show sur le mariage ! Plan de table, vin d’honneur, discours, chanson des cousins, rituels et jeux universels… Clément décrypte ce jour unique dans une vie. « J’hésite ! », un spectacle grand public qui parle à tous ceux qui vont se marier ou qui se sont mariés, et même… à ceux qui le regrettent ! Écriture et mise en scène : Pierre-Paul Audi, Alexandre Monteiro et Clément Lanoue Clément Lanoue Clément Lanoue

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

