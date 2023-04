Aude Alisque Gravité – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Aude Alisque Gravité – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 26 avril 2023, PARIS. Aude Alisque Gravité – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-04-26 à 21:15 (2023-04-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Le Point Virgule (492 460 167 00017 923 A) présente ce spectacle. AUDE ALISQUEGravitéLa gravité, c’est comme la vie : c’est inévitable, c’est lourd parfois, mais c’est pas si grave que ça. Que peut-on considérer comme grave ? La mort ? La dépendance affective ? Le regard des autres ? Le triple menton ? Les planétariums ? Ou pas grand chose ?En guise de réponse, Aude Alisque s’amuse, avec un enthousiasme contagieux, à mettre des froufrous sur les petites et grandes tragédies de l’existence. A la recherche de l’apaisement et de l’acceptation de soi, elle propose des décalages surprenants et décomplexants qui allègent la gravité. Le Saviez-vous ?Prix spécial du jury au festival Les Andain’ries (2022)Prix du jury au festival Mondeville-sur-Rire (2021)Prix du jury au festival Nogent se marre (2018) Aude Alisque Aude Alisque Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE POINT-VIRGULE Adresse 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Ville PARIS Departement Paris Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville LE POINT-VIRGULE PARIS

LE POINT-VIRGULE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Aude Alisque Gravité – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE 2023-04-26 was last modified: by Aude Alisque Gravité – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE LE POINT-VIRGULE 26 avril 2023 Le Point Virgule Paris

PARIS Paris