AURELIA DECKERFemme toi-même!« Quarante ans, l’âge de la maturité … Ah bon ?!Quarante ans, c’est surtout l’âge des questions !Qui est cette femme qui vit dans mon corps ? Une militante ? Une bourgeoise ? … Un Bernard l’Hermite ? (Ça expliquerait parfois mon côté plus Bernard que Bernadette.)À ma fille de quatre ans qui me posait la question : « Maman, c’est quoi être une femme ? », j’aurais dû répondre : « Je ne sais pas ! ». Ça aurait été plus honnête… Mais voilà, tu sais comment sont les femmes…Faut que ça brode… Alors j’en ai fait un spectacle !Ah oui, y a ça aussi qui m’angoisse : j’aime un ardéchois cisgenre qui me tient la porte et m’offre des fleurs…C’est grave docteur.e ? » Interprète : AURÉLIA DECKERAuteurs : AURÉLIA DECKER, PHILIPPE FERRAN ET CHRISTIAN FAVIEZMise en scène : PHILIPPE FERRAN Aurélia Decker Aurélia Decker

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris

22.0

EUR22.0.

