Schwarzbrotgold – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE, 11 avril 2023, PARIS. Schwarzbrotgold – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-04-11 à 20:00 (2023-04-11 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Die neue Show von SCHWARZBROTGOLD:Testen Sie unser Impro-Menü:Sie wählen aus – wir spielen!60 Minuten gepfeffertes Improtheater vom Feinsten.(Le show est entièrement en allemand!)Schwarzbrotgold :Annika Ellenberger, Claire-Monique Scherer, Vera Stadler, Florian Bartsch und Verena WaldenDas deutschsprachige Theaterkollektiv in Paris (seit 2000) / Le collectif de théâtre germanophone à Paris (Depuis 2000) Schwarzbrotgold Schwarzbrotgold Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 23.0

